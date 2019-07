Lega A | assemblea il 29 luglio | sul tavolo Mediapro

Lega Serie A - lunedì 29 riprende l’assemblea : i punti all’ordine del giorno : Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato che riprenderà lunedì 29 luglio, a partire dalle 14.30, l’assemblea di Lega Serie A, convocata presso la sede di via Rosellini a Milano, dove proseguirà la discussione sulla proposta di Mediapro per i diritti tv a partire dalla stagione 2021. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’approvazione del budget e il calendario delle competizioni 2019/20, ...

Serie B - domani assemblea di Lega : si decide sulle date e sulla fase playoff e playout : assemblea ORDINARIA DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI B In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per lunedì 22 luglio 2019, alle ore 13.30 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Martedì 23 luglio 2019, alle ore 13.30 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – ...

Lega Pro - assemblea il 22 luglio : all’ordine del giorno i diritti televisivi e la ripartizione delle mutualità : Il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, nella seduta del 25 giugno scorso, ha deliberato di convocare per il 22 luglio l’assemblea delle Società associate a Firenze, presso la Sala Conferenze della Lega Pro. All’ordine del giorno fra l’altro l’ approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla licenza dei diritti Audiovisivi e linee guida 2019-2020; approvazione delle ...

Lega Serie A - Assemblea l’8 luglio : i punti all’ordine del giorno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega è convocata per Lunedì 8 luglio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 1 2.00 in prima convoca zione e, occorrendo, alle 14.00 in seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito a ...

In corso l’assemblea della Lega Serie A : E’ in corso l’assemblea della Lega Serie A. Tra i temi su cui verte la discussione c’è anche quello della scelta del luogo e della data per la compilazione dei calendari del prossimo campionato. Oltre a questo, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria. All’assemblea partecipano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, quello del Genoa, Enrico Preziosi, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ...

Assemblea Lega B - le date della Serie BKT 2019/20 : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti diciotto società su diciannove oltre agli 8 nuovi club che disputeranno la prossima Serie BKT. Prima delle comunicazioni del presidente è stato approvato il pre-consuntivo della stagione 2018/2019. All’ordine del giorno anche la discussione sulle date della Serie BKT 2019/20: il campionato inizierà sabato 24 agosto con l’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà ...

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Super Champions - domani assemblea in Lega Calcio - i dettagli : domani, lunedì 10 giugno, si terrà un’assemblea di Lega di serie A molto importante a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema della riunione: “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”. Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: “Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in ...