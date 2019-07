Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) In questo momento tra accuse e smentite, tra petroliere sequestrate e rilasciate, droni abbattuti e tornati alla base, in cui si cerca attraverso la diplomazia di trovare un accordo tra Teheran e gli Stati Uniti ecco arrivare l’ex Presidente Mahmoudpronto a parlare direttamente con il Presidente degli Stati Uniti Donald. Devo dire che questa notizia mi ha fatto sorridere perché chi ha conosciutosa che è una persona sulla quale non si può fare affidamento. Un personaggio ambiguo, buffo, interessato più all’escatologia che non alla politica. L’ho incontrato anni fa nel suo ufficio a Valenjak, a Nord di Teheran, abbiamo parlato, anche se in realtà mi aveva promesso che mi avrebbe detto qualcosa in più sul suo pensiero riguardo all’Olocausto, e mi disse che la stampa aveva frainteso il suo pensiero e voleva chiarire.in passato aveva più ...

ilfattoblog : Iran, Ahmadinejad vuole incontrare Trump. Una pessima idea - Cascavel47 : Iran, Ahmadinejad vuole incontrare Trump. Una pessima idea - siamisco : RT @Tiziana_1967: #Iran : davvero c’è qualcuno d’accordo con l’idea del Presidente Mahmoud #Ahmadinejad di negoziare con #Trump? Un uomo… -