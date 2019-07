I migliori livelli di Super Mario Maker 2 a un mese dal lancio - articolo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019)2 è uscito da poco meno di unsu Nintendo Switch. Il gioco ci ha convinto pienamente in fase di recensione e sta ottenendo un ottimo successo anche tra i possessori della console Nintendo, invogliando al contempo nuovi consumatori ad acquistare la console ibrida. Già il primo capitolo per Nintendo Wii U aveva sorpreso per l'incredibile semplicità con cui era possibile crearedicon diversi stili presi dai principali giochi 2D dell'idraulico, ma il suo successo è stato in qualche modo frenato dalla scarsa considerazione ottenuta dalla sua unica piattaforma di riferimento, che era ormai prossima al collasso. Con Switch il discorso è ovviamente diverso, e tra 33 milioni di unità sparse per il mondo e un sequel che espande a dismisura il già profondo e valido editor, rendendolo al contempo più semplice e intuitivo, era quasi scontato che le menti ...

startzai : RT @DigHealthAca: Il #diabete è tra le principali cause di mortalità in Europa. Per avvicinare medici e #pazienti diabetici, @Livongo o si… - ale_scacchi : RT @DigHealthAca: Il #diabete è tra le principali cause di mortalità in Europa. Per avvicinare medici e #pazienti diabetici, @Livongo o si… - DigHealthAca : Il #diabete è tra le principali cause di mortalità in Europa. Per avvicinare medici e #pazienti diabetici, @Livongo… -