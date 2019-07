Fmi:Pil Italia stabile a +0,1% nel 2019

L'Fmi conferma le stime sul Pil dell'per il, lasciandole ferme a +0,1% mentre le lima per il 2020 al +0,8% dal +0,9% stimato in aprile. Il Fondo ricorda che "l'incertezza sulle prospettive di bilancio è simile a quella riscontrata in aprile con impatto su investimenti e domanda interna". In generale il Fondo rivede al ribasso le stime di crescita mondiali: i rischi includono tensioni commerciali e sul fronte tecnologico in grado di minare la fiducia e rallentare gli investimenti.(Di martedì 23 luglio 2019)