F1 | Chris Horner | “Vettel non tornerà in Red Bull | ha un contratto con la Ferrari Status

(Di martedì 23 luglio 2019) Sebastian Vettel nonalla Red, almeno nell’immediato. A confermarlo è stato, il caposquadra della scuderia austriaca ha ribadito alla BBC che il tedesco non lascerà lae non riabbraccerà a breve il team con cui ha vinto quattro Mondiali di Formula Uno. Il teutonico sta vivendo una stagione molto difficile con la Rossa, è andato in crisi in diverse circostanze e dopo il noto episodio con Hamilton in Canada ha faticato a riprendersi, facendosi schiacciare anche nel confronto interno con il giovane arrembante Charles Leclerc. Il 32enne sta soffrendo parecchio, si era parlato anche di un possibile ritiro al termine del 2019 ma poi il team principal Mattia Binotto aveva confermato entrambi i piloti per il 2021.si è soffermato sul suo ex pupillo: “Vettel ha uncon la, penso almeno fino alla fine del prossimo anno. ...

