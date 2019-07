Conte apre alla Tav | Non realizzarla costerebbe molto di più

Conte apre alla Tav : «Bloccarla costa troppo - solo il Parlamento può decidere di non farla» : «Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con...

Salvini apre fronte rimpasto - e Conte fa infuriare i leghisti : A 48 ore dalla chiusura della 'finestra' elettorale va in archivio una nuova giornata di questa strana crisi-non crisi, in cui l'esecutivo pare sempre a un passo dal baratro, senza mai arrivarci. Oggi sembrava si fosse un po' allentata la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che però, chiedendo di fatto la testa dei ministri pentastellati Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, ha irritato il premier Giuseppe Conte, finito poi nel mirino ...

Autonomie - Conte : “Significativi passi avanti - si apre finestra per portarle in Cdm” : Sulle Autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il vertice di governo sulle Autonomie. “Siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Consiglio dei ...

Calciomercato venerdì 19 luglio : Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko - Conte perplesso : Calciomercato 19 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 18 luglio. JUVENTUS– Presentato ufficialmente De Ligt. Il centrale olandese, intervenuto in conferenza stampa ha spiegato il motivo della sua scelta. Occhio anche al futuro di Perin. Il portiere dovrà stare fermo per 4 mesi, farà ritorno a Torino prima del passaggio al Benfica nel […] L'articolo Calciomercato venerdì 19 luglio: Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko, ...

I sindacati delusi dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...

Per la riforma della giustizia Conte apre all'opposizione : "Sarebbe bello il suo apporto" : La riforma della giustizia? Per il premier va fatta, ma non subito. E non da soli. “Lavoreremo con Bonafede e i nostri alleati per elaborare una riforma che deve essere meditata per bene, non bisogna agire per reazioni emotive, a caldo. Bisogna lavorare nel segno di una netta linea di demarcazione tra politica e giurisdizione, non devono esistere zone di contiguità”. Giuseppe Conte ha aggiunto che “sarebbe bello ...

Salone Internazionale dell’Aeronautica di Parigi 2019 : Le Bourget apre le porte - attesi Macron e Conte : Al via oggi, alle porte di Parigi, il 53° Salone aeronautico di Le Bourget, con oltre 2.450 espositori venuti da tutto il mondo per mostrare le ultime conquiste tecnologiche in materia aerospaziale. Il Salone verrà inaugurato dal presidente Emmanuel Macron: arriverà a Le Bourget a bordo di un Airbus A330 MRTT e assisterà allo spettacolo aereo con la Patrouille de France. Oggi è atteso anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: visiterà ...

Sblocca cantieri - ok della Camera : è legge. Conte : “Ora possiamo accelerare su opere”. Delrio : “Apre a infiltrazioni” : Lo Sblocca cantieri è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 259 sì e 75 no. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’approvazione di una ventina di decreti attuativi. “Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti”, commenta il ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Il leader 5S apre al rimpasto. Salvini : “Prima i Contenuti” : La telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è servita a recuperare un po’ i rapporti personali interrotti da settimane, da quando in campagna elettorale il capo di M5S aveva detto che in Italia era scoppiata una nuova tangentopoli che vedeva la Lega coinvolta. E questo dopo che il ministro Danilo Toninelli, senza avvertire il ministro dell’Int...

Cattelan apre la busta - Conte allenatore del Bayern Monaco : “Il veggente lascialo fare a qualcun altro” : Aperta la busta. No, non siamo a “C’è Posta per te“, ma a “E poi c’è Cattelan“. Lo scorso aprile, ospite del programma condotto da Cattelan, tifoso nerazzurro, c’era Antonio Conte. Che si è prestato a un simpatico giochetto: con la complicità del tecnico, il conduttore avrebbe dovuto individuare la prossima destinazione dell’ex Ct. Otto carte nel mazzo, ciascuna per ogni squadra accostata ...

Dal 30 maggio al 28 luglio apre le porte una mostra sulla Roma Contemporanea : Si chiama ‘Mostre in mostra. Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila’ ed è una vera e propria celebrazione della Città Eterna. apre le porte ai cittadini domani, 30 maggio, e sarà visibile fino al 28 luglio....Continua a leggere

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : il francese riapre la Contesa (6-2 7-6 4-6 1-4) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

