“C’è un problema” Temptation Island | succede durante il falò di Ilaria e Massimo | il

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2019) Anche questa edizione dista per terminare ma non senza colpi di scena, nonostante siano rimaste solo 3 coppie. Lunedì 22 luglio è andata in onda la puntata in cui tutte mostrano ormai segni di cedimento e i fidanzati si apprestano ad andare al cosiddetto, il confronto finale dopo 21 giorni trascorsi in villaggi separati. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto, anche se non per intero, ildiTeolis eColantoni. Tra loro la situazione è tesissima: sono entrambi delusi dal comportamento dell’altro e sembrano non avere nessuna intenzione di tornare insieme.si è avvicinato prima alla tentatrice Federica e poi alla single Elena;, invece, in risposta agli atteggiamenti del compagno, ha conosciuto meglio il tentatore Javier, con cui pare essere nato un feeling speciale, tanto che lui le ha presentato suo padre e a suo ...

