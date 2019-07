Addio Mattia | la buona intelligenza

Fonte : vanityfair

(Di martedì 23 luglio 2019)Torre l’ho incontrato poche volte ma sono bastate a volergli bene per sempre. Ci eravamo conosciuti tre anni fa a Roma a una colazione di lavoro col suo grandissimo amico Valerio Mastandrea e il produttore Lorenzo Mieli, altro amico fraterno. Dovevamo parlare della Linea verticale, la serie che aveva scritto e sperava di girare per la Rai. La volevo per Raitre: Lorenzo Mieli me ne aveva parlato con passione e sembrava un progetto perfetto per la rete. La fama diTorre era luminosa: autore della serie di culto Boris e di bellissimi spettacoli teatrali, autore pieno di talento, divertente, sensibile, un mezzo genio. In più, La linea verticale era ispirata alla sua storia personale:aveva scoperto di avere un tumore mentre sua moglie era incinta del secondo figlio. Io vivevo a Roma quattro giorni la settimana e non avevo mai raccontato a nessuno il motivo dei miei ...

espressonline : Addio #MattiaTorre ci mancherai tanto, ci eri indispensabile. Di @dondibea - La7tv : #la7ricorda Addio allo sceneggiatore e scrittore Mattia Torre. Autore del monologo 'Colpa di un altro' interpretato… - LaStampa : E’ morto a soli 47 anni, dopo una lunga malattia, lo sceneggiatore, scrittore e regista. Dalla sua penna il cult «B… -