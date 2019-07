Treviso : auto contro platano - due morti e due feriti : Treviso, 22 lug. (AdnKronos) – Alle 4,25 di stanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 13 Pontebbana in località Ponte della Priula dalla parte di Nervesa della Battaglia (Tv) per un’auto finita contro un platano: quattro persone coinvolte, di cui due persone decedute successivamente in ospedale. La squadra dei pompieri arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso insieme al personale ...

Treviso - 13enne in bicicletta travolta da un’auto sul rettilineo : è gravissima : Grave incidente stradale nel pomeriggio a Casale sul Sile (Treviso): una ragazzina di tredici anni è stata travolta da una Mercedes mentre stava percorrendo via Cave. Subito soccorsa, attualmente la giovane è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto.

Treviso - causa incidente e uccide 62enne. La fidanzata in auto con lui : “Ha sbandato apposta perché volevo lasciarlo” : Ha provocato volontariamente un incidente frontale contro un’auto nella corsia opposta, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, di 62 anni. Tutto per uccidere se stesso e la sua fidanzata, che lo voleva lasciare ed era seduta in macchina a fianco a lui. Per questo Christian Barzan, di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Povegliano, in provincia di Treviso, ...

Treviso - l’autopsia sul barista morto mentre cercava di sedare una rissa : ucciso da un infarto : Alessandro Sartor era intervenuto la settimana scorsa per sedare una rissa in una frazione di Cison di Valmarino (Treviso). Due fratelli stavano litigando davanti al bar quando lui è intervenuto per calmare gli animi. Come risposta sarebbe stato spinto, ma dall’autopsia è emerso che è morto per un malore improvviso.