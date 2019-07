Tav,Mit congeda Coppola:violato riserbo

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato Pierluigi, uno degli esperti che si era dissociato dalla valutazione negativa sulla Tav elaborata dalla commissione costi-benefici di cui faceva parte. L'ingegnere è stato licenziato con una Pec firmata dal ministro Toninelli. "Hala riservatezza rilasciando interviste non autorizzate-spiegano al Mit-e su di lui resta un'ombra in merito al falso contro-dossier con numeri sballati sulla analisi costi-benefici Tav che attribuitogli dalla stampa".(Di lunedì 22 luglio 2019)

Il Messaggero

