Roberto Formigoni | ecco perché è uscito dal carcere | “Ha compreso i suoi sbagli | ha 72

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Cinque mesi in cella a Bollate sono stati sufficienti per “rileggere” la sua vicenda giudiziaria “comprendendone gli”. A partire dalla sua “amicizia” con il faccendiere Pierluigi Daccò, oltre a “comportamenti superficiali come le vacanze” in yacht. Il, inoltre, “ha sollecitato in lui un notevole sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede”. E, anche se volesse collaborare, ora non c’è più “spazio” per farlo. Così, alla luce anche della sua età,lascia il penitenziario alle porte di Milano, dove era rinchiuso dal 22 febbraio scorso dopo la sentenza della Cassazione che ha cristallizzato la condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi. Della “rilettura” dei fatti per i quali è stato ritenuto colpevole in via definitiva sono convinti i giudici del ...

petergomezblog : Roberto Formigoni, concessi i domiciliari all’ex governatore: uscirà dal carcere - Agenzia_Ansa : Roberto #Formigoni va agli arresti domiciliari. L'ex governatore condannato a 5 anni e 10 mesi esce dal carcere… - MediasetTgcom24 : Roberto Formigoni, Tribunale accoglie richiesta ai domiciliari #RobertoFormigoni -