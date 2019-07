Nuoto Simone Sabbioni | Mondiali 2019 | “Incredibile quello che mi è successo al via | per

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Inizia in maniera davvero particolare il Mondialedi Gwangju per quanto riguarda. Il 22enne romagnolo, infatti, è protagonista di un avvenimento ai limiti del clamoroso nella sua batteria dei 100 dorso maschili. Tutta colpa dei devices della partenza. Il sostegno del blocco numero 6 della settima e ultima batteria, infatti, cede sotto la spinta del nuotatore riminese che, ovviamente, deve fermarsi subito dopo la partenza. Costretto quindi a ripresentarsi da solo al blocco, ci riprova, ma il device cede nuovamente. Al terzo tentativo, finalmente, il dorsista riesce a prendere il via, anche se chiude con un 53″85 non certo scintillante che gli garantisce il 13esimo tempo assoluto. Il suo commento al sito Feder.it, ovviamente, non può che partire da quanto accaduto ai blocchi di partenza. “Prima del via ho provato come sempre il device con la mano, ed ...

