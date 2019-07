Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Gli svalutati L’ultima: glifanno crollare i prezzi dei. Sta accadendo all’Inter, dove i giudizi disu Perisic e Nainggolan si sono aggiunti all’esclusione di Icardi dalla rosa. Zidane al Real Madrid ha invece detto che Bale deve andar via il prima possibile. Si parla di uno scambio con Neymar del Psg. L’Inter perderà 100 milioni Le casse nerazzurre dovranno in qualche modo acntarsi, perché i nomi più caldi in partenza, ovvero Icardi, Nainggolan e Perisic, hanno perso gran parte del loro valore e l’Inter vendendoli ora (se ci riuscirà) “perderà” una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Colpa delstagione sull’altalena, soprattutto. Ma anche queste prime settimane del nuovo corso hanno spinto verso il basso il prezzo del cartellino dei tre. Carlo Angioni, Gazzetta Insicuro ed esagerato ...

napolista : L’ultima tendenza: gli allenatori che svalutano i propri giocatori (da Conte in giù) L’Inter perderà cento milioni… - catasterismo : supernatural in tendenza mi ricorda che devo recuperare l'ultima stagione, prometto che dopo la sessione lo faccio -