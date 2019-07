La stazione spaziale cinese Tiangong-2 non esiste più

Luca Parmitano - l’astronauta arrivato nella stazione spaziale internazionale : abbracci con i colleghi. Poi il saluto alla famiglia : È arrivato nella notte italiana alla Stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13. Con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, ‘Oltre’, di cui avrà il comando nella seconda parte, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Luca Parmitano dovrà affrontare anche delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare ...

Luca Parmitano è partito verso la stazione spaziale con la missione Beyond : Luca Parmitano nel simulatore della Soyuz (foto: S. Corvaja/Esa) Baikonur, Kazakhstan – Lancio nominale. Si dice così, in gergo tecnico, quando tutto va come previsto. Alle 21:28 ora di Baikonur (in Italia le 18:28), il lanciatore Soyuz Fg e la capsula Soyuz Ms-13 con a bordo Luca Parmitano (astronauta dell’Esa), Andrew Morgan (Nasa) e Alexander Skvortsov (Roscosmos) si sono staccati dalla rampa di lancio numero 1 del cosmodromo kazako. La ...

Luca Parmitano è pronto per la Missione Beyond : oggi la partenza da Baikonur - direzione stazione spaziale Internazionale [INFOGRAFICA] : “Quello che facciamo sulla Stazione Spaziale Internazionale è per la Terra, per l’umanità. Lavorare sull’avamposto orbitale è l’unico modo per capire di quali conoscenze scientifiche e di quali tecnologie abbiamo bisogno per poterci spingere oltre”, sostiene Luca Parmitano. E “Oltre” (in inglese “Beyond”) è il nome della Missione per la quale partirà oggi, 20 luglio, alle 18:28 (ora italiana) da Baikonur, in Kazakistan. Sarà la seconda Missione ...

La stazione spaziale cinese Tiangong-2 oggi si schianterà sulla Terra (in modo sicuro) : (foto: Cmseo) Stavolta la Cina fa le cose per bene. La seconda stazione spaziale della superpotenza asiatica, Tiangong-2, ha finito la sua missione e così è stato organizzato il suo rientro controllato. Il “Palazzo Celeste” precipiterà – disgregandosi – nella giornata di oggi, 19 luglio, in “un’area sicura del Pacifico meridionale”, fa sapere la China National Space Administration (Cnsa). Quando esattamente, però, non si ...

