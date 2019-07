Il viaggio e il docking di Luca Parmitano sulla Iss | in un video

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Salpati sabato sera dal cosmodromo di Baikonur a bordo della Soyuz, il nostro astronauta dell’Esa, Andrew M0rgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos hanno raggiunto in circa sei ore la Stazione spaziale internazionale, dove condurranno una missione a lunga permanenza in orbita (attorno ai sei mesi). In questo, un bellissimo condensato delle immagini più significative degli ultimi giorni di preparazione prima della partenza, il lancio della capsula Soyuz e l’attraccoIss, fino all’ingresso dei tre astronauti. (Credit: Esa) Ile ildiIss, in unWired.

PaolaPallottino : @astro_luca @Space_Station buon viaggio, ci si vede sulla rai al docking @astro_luca - MySearch4Beauty : @astro_luca Buon volo!!! Quanto dura il viaggio fino al docking at the ISS? ?? - SuperErmy : RT @camurriusa: @astro_luca @Elis4b ?? Liftoff: ore 18.28 ora italiana ?? Docking: ore 00.50 ora italiana ??Apertura portelli: ore 02.40. Giu… -