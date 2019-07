Spazio | partita nuova missione per Luca Parmitano

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 21 luglio 2019) ROMA -spaziale per l'austronauta siciliano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...

CarmeloSpanti7 : Luca Parmitano a bordo della Soyuz, la missione Beyond è partita: IL VIDEO DEL LANCIO - CarmeloSpanti7 : GO further and #beyondmission @astro_luca Luca Parmitano a bordo della Soyuz, la missione Beyond è partita: IL VIDE… - infoitestero : Spazio, partita navetta Soyuz: a bordo Luca Parmitano -