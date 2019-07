Migranti, Salvini scrive al governo francese: “Italia non è più campo profughi dell’Ue”

Migranti - nuovi arrivi su barchini e tir frigorifero : Salvini apre lo scontro con l'Ue : In tre erano nascosti in una cella frigo di un tir proveniente dalla Grecia mentre un centinaio di Migranti sono sbarcati...

Matteo Salvini e i Migranti - lettera di fuoco alla Francia : "L'Italia non è più il vostro campo profughi" : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa". Matteo Salvini scrive una lettera di fuoco al francese Christophe Castaner, ministro degli Interni del governo di Emmanuel Macron. "Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richie

Migranti - i rimpatri di Salvini sono meno di quelli del governo Renzi : «La priorità sono le espulsioni». Dalla fredda Helsinki, dove ha partecipato al vertice informale dei ministri dell'Interno, Matteo Salvini ribadisce la volontà di rimandare indietro i Migranti irregolari. E...

3 sbarchi in 24 ore : arrivati in Italia più di 120 Migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Migranti - Seehofer prende in giro Salvini : 'Stai già twittando che siamo cattivi?' : Le prese di posizione da parte dell'Italia dell'ultimo periodo, con i porti chiusi alle Ong, hanno sollevato un polverone importante a livello internazionale. Ecco perché il vertice di Helsinki dei Ministro dell'Interno europei può essere considerato un passaggio cruciale rispetto a quello che potrebbe essere un cambio di direzione nella gestione internazionale di un'emergenza che, ancora prima che politica, può essere considerata umanitaria. Le ...

Dopo un anno Salvini torna in Europa. Ma il vertice sui Migranti è l’ennesimo flop : Per la seconda volta su otto occasioni totali, il ministro dell'Interno partecipa a una riunione con i suoi omologhi europei. Il vertice di Helsinki però si avvia verso un nulla di fatto. Nessuna soluzione per evitare nuovi casi come quello della Sea Watch e delle altre navi lasciate per giorni in mare prima di poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - scontro con Parigi e Berlino. Salvini : «No a principio porto più vicino» : scontro sul tema dei porti di sbarco per i Migranti tra Matteo Salvini e Francia e Germania. Durante il tavolo in corso a Helsinki, con Matteo Salvini e il ministro di Malta, in occasione del vertice...

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui Migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t

Salvini respinge le proposte di Germania e Francia sulla redistribuzione dei Migranti : Immigrazione: Salvini respinge proposte Germania e Francia su ripartizione migranti Berlino, 18 lug - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, ha respinto le proposte per la redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo tra

Migranti - scontro tra Salvini e Francia e Germania al vertice Ue : “No al principio del porto più vicino per gli sbarchi” : Ancora tensioni a livello europeo sul fronte Migranti: è scontro tra l’Italia da un lato e la Francia e la Germania dall’altro sui porti di sbarco. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei Migranti, appoggiato dal collega maltese. Parigi e Berlino insistono invece per far approvare un documento sugli sbarchi che ...

Migranti - sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...

Conte-Salvini - un rapporto di odio-amore : dalla Tav ai litigi sui Migranti : Lo scontro sulla manovra e sul caso Savoini è l'ultimo in ordine di tempo fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno. Un anno e mezzo circa di convivenza animata da “odio-amore”. Essenza che renderà vivace il rapporto tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini fino alla fine del governo gialloverde. E non solo perché il professore di Diritto privato è stato sempre sponsorizzato dal MoVimento 5 Stelle (oltre per Palazzo Chigi, nel 2013 ...

Salvini - attacco a De Magistris : «Fa la flotta per Migranti e non si occupa di Napoli» : «Stiamo lavorando alla riforma della giustizia. Dimezzare i tempi dei processi e far passare il principio che anche il giudice, come tutti gli altri lavoratori se sbaglia paga. E aggiungo la...

Migranti e Ong - Di Battista : 'Lo show si è fermato - Salvini è impegnato a mentire' : Il nome di Alessandro Di Battista, pur non rivestendo ormai alcuna carica, resta legato a quello del Movimento Cinque Stelle. Da più parti si paventa che un suo eventuale ritorno potrebbe aprire una stagione nuova tra i pentastellati, addirittura spodestando Di Maio. Per il momento la sua è solo una voce influente, che viene diffusa attraverso i propri canali social e che suona come un attacco particolarmente duro alla classe politica rispetto a ...