Conte e l’autonomia | «È una riforma per tutta l’Italia | non una bandiera da sventolare»

Fonte : corriere

(Di domenica 21 luglio 2019) Il presidente del Consiglio scrive al «Corriere», un appello a lombardi e veneti: «Chiedo rispetto e stop agli insulti, incontrerò i vostri governatori»

RobertoMaroni_ : Domanda: ma se l'#autonomia ci viene negata (nonostante i referendum in #Lombardia e #Veneto) cosa ci stiamo a fare… - alcinx : RT @Corriere: Conte e l’autonomia: «Riforma per tutta l’Italia, non è una bandiera» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Conte e l’autonomia: «Riforma per tutta l’Italia, non è una bandiera» -