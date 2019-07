Annalisa Zizza, morta a Bari dopo un’operazione per dimagrire: “Dai forza a tuo figlio”

(Di domenica 21 luglio 2019) Indagini in corso per la morte di, la mamma 35enne di Ostuni, deceduta al termine di una operazione, durata 10 ore, di bendaggio gastrico nella clinica Mater Dei diper. Lunedì è in programma l'autopsia per chiarire le cause della tragedia, mentre numerosi sono i messaggi di amici e familiari lasciati sui social: "Non ci possiamo credere".