Stazione lunare | svelata l’orbita del Luna Gateway

Italiano il robot per la futura Stazione lunare - il Lunar Orbital Gateway : E’ Italiano il robot che aiuterà gli astronauti della stazione Spaziale Internazionale a eseguire test come punto di partenza per la futura stazione orbitante attorno al nostro satellite (Lunar Orbital Gateway): tra coloro che lo hanno ideato e costruito vi è anche un ingegnere aerospaziale napoletano, Roberto Carlino. Da oltre 4 anni Carlino lavora per la NASA in California, nella Silicon Valley: come parte di un team di circa 20 persone, ...