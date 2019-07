LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 20 luglio | Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! A mezzogiorno la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si chiude qui dunque questa prima finale, Russia – Italia – Giappone il podio! L’appuntamento è tra meno di un’ora con la finale del combinato in cui ritroveremo la squadra. 11.02 Yumi Adachi e Atshushi Abe riescono a mantenere agevolmente la medaglia, conquistando 90.4000 (27.2000, 36.0000 e 27.2000) e incrementando oltre i due punti il vantaggio sugli ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 E ora ci sono proprio i rivali cinesi, poco davanti alla Spagna ieri mattina. 10.51 Quarta posizione provvisoria alle spalle degli USA per gli spagnoli, 86.3667 migliorando di un paio di decimi generali (26.0000, 34.2667 e 26.1000) 10.46 Tocca alla coppia spagnola Emma Garcia Garcia e Pau Ribes che fanno gara sulla coppia cinese. 10.44 Sulle note di “The duel drum and piano” ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. L’Italia recupera il quinto posto nel libero a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Si chiude qui questa ottava finale, Russia – Cina – Ucraina – Giappone – Italia e Spagna! Appuntamento a domani mattina per l’ultima giornata di gare, con due finali! Buon proseguimento. 13.26 E’ FATTA! quinto posto recuperato!!!! Ottima permormance quella delle azzurre, grande espressività e buona tecnica per le nostre sincronette che hanno davvero ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. In corso la finale del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Comincia la routine delle canadesi, settime al preliminare alle nostre spalle. 12.06 Qualche piccola differenza di angolo nell’esecuzione ma nulla di trascendentale. 4’15, tempo massimo possibile per Israele che ferma il primo score di giornata a 83.2667 (24.9000 di esecuzione, 33.4667 di impressione, 24.9000 di difficoltà) leggero incremento dalla qualificazione di tre ...

