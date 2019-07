De Ligt sull' approdo alla Juve | ' Raiola ha una sua opinione | io la mia | alla fine decido

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Marco Ferrante : 'De Ligt ciliegina sulla torta - Icardi arriverà' : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Ci sarà anche De Ligt, nuovo arrivo bianconero che andrà a rafforzare una difesa già forte formata da Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. La dirigenza bianconera però dovrà necessariamente pensare a qualche cessione per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare i conti della società. I possibili ...

Calciomercato Juventus : de Ligt - regna l'incertezza sulla data delle visite di rito : Sarebbe ormai vicina alla conclusione la telenovela del Calciomercato della Juventus legata al nome di Matthijs de Ligt. Il difensore sembrerebbe ormai pronto a vestirsi di bianconero, anche se ci sono ancora dei dubbi sul giorno giusto per vederlo a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese prenderà il volo verso l'Italia già nelle prossime ore e forse oggi, lunedì, sosterrà le visite mediche, ultimo atto di ogni trattativa prima ...

Juventus - Zoff benedice de Ligt : “Ha grandi qualità. E’ sulla scia di…”. E su Koulibaly… : Dino Zoff è stato un grande della Juventus. Matthjis de Ligt punta a diventarlo. Il centrale olandese è atteso a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sul difensore in arrivo dall’Ajax, all’ex portiere bianconero: “L’olandese è giovanissimo ma ha già fatto molto bene, dimostrando grandi qualità. Comunque sicuramente alza il tasso tecnico di una Juve ...

Marca : Ajax irritato con la Juve sull’affare De Ligt : L’agenzia di stampa LaPresse riporta in un’agenzia la notizia che l’Ajax si sarebbe irritata con la Juve per la trattativa riguardante Matthijs de Ligt. Proprio per questo motivo gli olandesi hanno deciso di non chiudere le porta al Barcellona che appare interessato al calciatore. L’indiscrezione arriva dalla Spagna sulla caccia al 19enne difensore olandese, secondo Marca, la società olandese non avrebbe gradito il ...

L'Ajax per de Ligt gioca al rialzo - ma la Juve sarebbe tranquilla sulla fumata bianca : La Juventus, sistemato il centrocampo con l'acquisizione di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, adesso avrebbe come priorità di mercato il reperimento di un centrale di livello pari a Giorgio Chiellini, visto che quest'ultimo, avanti con l'età (34 anni) e preda di continui acciacchi fisici, non darebbe le necessarie garanzie di continuità. Il profilo individuato per prendere sulle spalle la pesante eredità del capitano sarebbe Matthijs de Ligt ...

Torricelli : 'Juve - Rabiot e Ramsey a zero grandi colpi - De Ligt ciliegina sulla torta' : Il mercato della Juventus è entrato nel vivo, e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, gli arrivi hanno portato e stanno portando più qualità alla rosa bianconera. Luca Pellegrini, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Demiral (mancherebbe solo l'ufficialità), il probabile arrivo di De Ligt sono solo alcuni degli importanti investimenti fatti o in procinto di essere effettuati da parte della dirigenza bianconera. E proprio Aaron Ramsey ed ...

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...

De Ligt : ci sarebbe un'accelerata sull'asse Juve-Ajax-Raiola : La stagione appena conclusa ha evidenziato lacune importanti nella rosa della Juventus, soprattutto in difesa i cui interpreti principali (Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini) a causa dell'età che avanza e con i ripetuti acciacchi non hanno dato le necessarie garanzie di continuità. In primavera, Fabio Paratici avrebbe iniziato a sondare il terreno per Matthijs De Ligt, considerato il profilo ideale a raccogliere l'eredità del numero 3 ...