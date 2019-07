De Laurentiis | “Mercato? Bisogna avere pazienza”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 20 luglio 2019) Il presidente Deha parlato di mercato ai tifosi presenti in tribuna a Dimaro Aurelio Deha parlato ai tifosi presenti in tribuna all’impianto di Dimaro. Senza troppi fronzoli è arrivato subito al dunque: “Per quanto riguarda l’argomento che voi avete più a cuore, che è il mercato, dovetepazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui alla fine possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena. E’ chiaro il ragionamento? Non ho bisogno dipiù abbonamenti, ma ho bisogno di vincere e per vincereusare la testa”. POTREBBE INTERESSARTI: Dove vedere Napoli – Cremonese streaming e tv, amichevole – VIDEO Napoli, Verdi tra Torino e Sampdoria: le offerte e una richiesta particolare di ADL Ceccarini: “Napoli, pronte 3 ...

cronachecampane : Napoli, De Laurentiis: Sul mercato serve pazienza, voglio vincere - napolimagazine : VIDEO DA DIMARO - De Laurentiis: “Mercato? Pazientate, chiude il 2 settembre” @ADeLaurentiis - CalcioWeb : #Napoli, #DeLaurentiis infiamma i tifosi: 'voglio vincere', indicazioni anche sul mercato -