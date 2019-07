VIDEO Milan Novara | 1-1 | | gol e highlights | subito a segno Theo Hernandez

Cervia : l'arrivo del tornado su Milano Marittima [VIDEO] : Mercoledì vi abbiamo a lungo parlato dell'impressionante temporale abbattutosi su Cervia e soprattutto su Milano Marittima. La località romagnola in riva all'Adriatico è stata letteralmente...

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

Maltempo : strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record dopo la tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore”. Così l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia ...

Maltempo - tornado devasta Milano Marittima : abbattuti 200 pini secolari - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devastata stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima, nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed ...

Milan - Piatek sfida la sorte : il bomber polacco cambia numero di maglia [VIDEO] : E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a ...

Milan - Krunic sogna ad occhi aperti : “quando giocavo a San Siro avevo sempre paura” [VIDEO] : “Da tempo sognavo questa squadra e questa maglia. Penso di poter fare belle cose al Milan. È stato meraviglioso entrare a Casa Milan”. Sono queste le prime parole di Rade Krunic, neo centrocampista del Milan, in una intervista video sui canali social del club. “Quando giocavo a San Siro avevo sempre paura. Kakà era il mio idolo da bambino quando seguivo il Milan. La grinta e l’applicazione che messo sul campo credo ...

Theo Hernández : “Spero di fare la storia del Milan” [VIDEO] : Primi momenti da rossonero per Theo Hernández. Il neo difensore del Milan, arrivato dal Real Madrid, ha pronunciato le sue prime parole: “Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club”. La società ha aggiunto un VIDEO di presentazione sui propri canali social. Catch a sneak peek of Theo’s first moments as a Rossonero I primi momenti da milanista di @TheoHernandez ...

Svolta al processo Ilva - assolto Fabio Riva - Il VIDEO Il Tribunale di Milano scagiona l’imprenditore dall’imputazione di bancarotta fraudolenta : assolto perché il fatto non sussiste dal reato di bancarotta del gruppo Ilva. Con la sentenza del gup di Milano, Lidia Castellucci, al termine del processo con...

Milan – Plizzari imita Aldo - Giovanni e Giacomo : replicata una scena di “Tre uomini e una gamba” [VIDEO] : C’era una volta “Tre uomini e una gamba“,un film culto del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Tante scene memorabili: dalla scultura in legno Garpez protagonista dell’intero viaggio del film all’epica partita in spiaggia Italia-Marocco per riappropriarsi della suddetta opera d’arte. Proprio questa mitica scena, facente parte dell’immaginario degli italiani, è stata replicata da Alessandro Plizzari, ...

False onlus - 11 arresti fra Lodi e Milano : il VIDEO della GdF : Falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici per aiutare i migranti e ottenere soldi senza averne diritto. Undici persone arrestate dalla Guardia di Finanza fra Lodi e Milano, nell'inchiesta denominata "Fake onlus". Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa allo stato e autoriciclaggio. Quattro le onlus sotto la lente dei magistrati di Milano, vicine a presunti affiliati alla 'ndrangheta. Dalle indagini sarebbero emersi profitti ...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

VIDEO Olimpiadi Invernali 2026 : l’annuncio della vittoria di Milano-Cortina. Delegazione italiana in delirio - festa sfrenata : Milano-Cortina ha vinto, le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno nel nostro Paese! Oggi è avvenuta la solonne proclamazione a Losanna (Svizzera), Thomas Bach ha aperto la busta e ha dato l’annuncio: il Presidente del CIO ha consegnato l’organizzazione dei Giochi all’Italia che ha avuto la meglio su Stoccolma al termine di una serratissima votazione. Di seguito il VIDEO con l’annuncio dell’assegnazione delle ...