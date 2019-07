Se Palermo celebra la Rackete ma non i finanzieri speronati

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Federico Garau L'amarezza del capogruppo in consiglio comunale del Carroccio Igor Gelarda, che col suo partiti aveva portato all'ordine del giorno la proposta di concedere la cittadinanza onoraria diaidalla capitana tedesca Niente cittadinanza onoraria da parte della città diper gli uomini della Guardia di finanza vittime dello speronamento della Sea Watch 3 timonata dalla tedesca Carolaal fine di approdare a Siracusa ad ogni costo. Lo scarto che ha fatto cadere la proposta è stato di un solo voto, ma comunque sia al termine dei conteggi è stato determinante a far crollare l'ordine del giorno sostenuto dalla Lega. In tutto 23 i consiglieri comunali presenti al momento della votazione: 9 i voti favorevoli, a cui fanno fronte i 4 contrari ed i 10 astenuti, fondamentali per far cadere la proposta. Le tensioni tra gli schieramenti ...

