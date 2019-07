Redeemer | Enhanced Edition ora disponibile per PS4 | Xbox One | Nintendo Switch e PC

Redeemer : Enhanced Edition disponibile da oggi su PlayStation 4 - Microsoft Xbox - Nintendo Switch e PC : Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l’action brawler, Redeemer : Enhanced Edition , è ora disponibile per PlayStation 4, Microsoft Xbox , Nintendo Switch e PC. Dimitry Kachkov, CEO presso Sobaka Studio ha affermato: È stato un viaggio davvero lungo. Abbiamo fatto un lavoro enorme e non vediamo l’ora che i giocatori possano giocare a Redeemer : Enhanced Edition . Siamo davvero contenti ...

Redeemer Enhanced Edition : Data di uscita e piattaforme : Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato la nuova Data d’uscita dell’action brawler Redeemer: Enhanced Edition. Il gioco sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 19 luglio per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC. Artem Studenikin, PR-Manager presso Buka Entertainment: I giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di giocare nei panni di Vasily. Stiamo facendo del nostro meglio ...