LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Shi Tingmao scappa dopo la prima rotazione dei 3m

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09: La cinese Shichiude la secondacon il doppio e mezzo indietro carpiato con 78.00! 154.50 per lei e già in fuga. Wang Han e Keeney inseguono 14.08: L’australiana Keeney ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 72.00. Ottimo punteggio dell’australiana che è seconda con 139.50 14.07: La cinese Wang Han realizza con il doppio e mezzo indietro carpiato 75.00. 147.00 per lei chein testa 14.06: La canadese Abel ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 69.00 e totalizza 136.50 (posizione) 14.05: La tedesca Punzel ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 62.00, portandosi in terza piazza (120.50) 14.04: La canadese Ware con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 68.20, per un totale di 108.70 (quinta posizione) 14.03: Triplo e mezzo avanti carpiato di Mikami che ...

