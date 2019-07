Fargo | Salvatore Esposito e Francesco Acquaroli nel cast del quarto capitolo

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Grandi sorprese neldeldiche vede la presenza di tre attori italiani annunciati insieme ad altri attori da FX e dal creatore della serie Noah Hawley. Le riprese inizieranno in autunno a Chicago e la serie è attesa su FX (e in Italia su Sky Atlantic se è confermato quanto fatto con le passate stagioni) nel 2020.Il successo internazionale di Gomorra porta(Gennaro Savastano) direttamente a Chicago neldi4, accanto a lui il Samurai di Suburra di Netflixe Gaetano Bruno recentemente visto ne La Porta Rosa. Tanti i volti internazionali famosi annunciati come Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Andrew Brd, Jeremy Harris, E'myri Crutchfield e Amber Midthunder.neldelpubblicato su TVBlog.it 19 luglio ...

