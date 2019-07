Dormire di più nel weekend aiuta a dimagrire

vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Non avete abbassato il termostatoNon avete lasciato il telefono in ‘modalità notturna’Non indossate calziniAvete dormito con il vostro caneAvete bevuto troppa caffeinaNon cambiate le lenzuola da settimaneAvete esagerato con gli alcoliciAvete impostato la sveglia sul presto in modo da poterla far suonare più volteNon utilizzate il cuscino giustoState dormendo su un vecchio materassoSe non riuscite aa sufficienza durante la settimana, vuoi per le preoccupazioni o i pensieri, vuoi per le levatacce mattutine a causa del lavoro, consolatevi: non siete soli. Sappiate però che questo può influire negativamente sulla vostra salute,ndovi a prendere peso. E questa è la cattiva notizia. La buona è chenelper compensare il sonno perso durante la settimana è direttamente associato all’indice di massa corporea inferiore (BMI), secondo uno studio pubblicato sulla ...

lukeismyfavdrug : non me frega più un cazzo di niente l’unica cosa che voglio fare è dormire - temptedharr : ieri sera prima di andare a dormire lara mi ha baciata e oddio è stato carinissimo e akchisjdhs il mio primo bacio… - fantastic_glas : Oddio, pensavo di dover fare il terzo mattino e invece domani ho pomeriggio ?? Posso dormire un paio di ore in più!!! -