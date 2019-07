Di Maio esclude la crisi | Matteo | vediamoci oggi e andiamo avanti

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Escludo che possa esserci una. Mi hanno sempre insegnato, male non fare paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti”. Così il vicepremier Luigi Diad Agorà Estate allontana ladi Governo che ieri si è a lungo sfiorata, “sono dinamiche di Governo con due forze politiche diverse”.“L’unica cosa che dico è che è meglio vedersi, è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e, perchéc’è il consiglio dei ministri ed il tavolo autonomia”. Ieri peròSalvini ha annunciato che non sarà presente alle due riunioni. A chi gli domanda cosa accadrebbe se il leader leghista non raccogliesse l’invito, Direplica: “Non ragiono con i se, non lancio ultimatum”.Diallenta la tensione anche nel ...

