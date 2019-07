App per serie TV | per vederle da smartphone e tablet

FaceApp - l’App per invecchiare il volto - ecco come funziona : Una delle applicazioni che sta riscuotendo maggiore successo in questo periodo è sicuramente FaceApp. Quest’applicazione permette di ringiovanire o invecchiare un volto presente in una qualsiasi foto, aggiungendo o sottraendo al suo aspetto un bel po’ di anni in modo molto realistico. L’applicazione è stata lanciata a gennaio 2017 dalla società russa Wireless Lab con […] FaceApp, l’app per invecchiare il volto, ecco ...

Qustodio - l’App di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli : In un mondo iperconnesso ed in rapido mutamento come quello attuale, essere genitori è diventato ancora più complesso. Questo cambiamento porta i più piccoli a venire facilmente in contatto con una realtà che per quanto moderna può celare vari pericoli. Grazie ad alcune app come Qustodio, di cui vi parleremo in questo articolo, è possibile […] Qustodio, l’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli

App per serie TV : per vederle gratis e non : Le serie TV sono entrate prepotentemente nella vita di tutti noi, il loro livello qualitativo è salito e sono divenute un vero fenomeno di costume. Alcune serie sono divenuti dei veri fenomeni globali e persone di tutto il mondo le hanno viste doppiate oppure nella lingua madre (spesso con sottotitoli). Per chi vuole vedere le proprie […] App per serie TV: per vederle gratis e non

10 cAppellini intelligenti per proteggersi dal sole : D’estate l’accessorio fondamentale per proteggersi dal caldo e dai raggi ultravioletti è il cappello. Più che accessorio, è fondamentale: il berretto con visiera mantiene più fresca la testa e procura ombra anche al viso, evitando così scottature varie e invecchiamenti precoci. Per i palati più geek, il cappello può diventare uno status symbol. Dal berretto con microfoni integrati e connettività Bluetooth con cui chiacchierare a telefono senza ...

Tranquilli : FaceApp non fa nulla di più pericoloso di quel che fa Facebook : Milano. Nelle chat d’Italia – e del mondo – è tutto uno scambiarsi di foto modificate con FaceApp, una app simpatica che invecchia i volti nelle fotografie. L’effetto è piuttosto realistico – FaceApp ti fa raggrinzire la pelle del collo, aggiunge rughe e macchie, dirada i capelli – e da giorni non s

Tour de France 2019 - la tAppa di oggi Pau-Pau : percorso - favoriti e altimetria della cronometro. Geraint Thomas a caccia della maglia gialla : Tredicesima tappa del Tour de France 2019, Pau-Pau, la cronometro della verità. 27,2 km nel capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania. Una delle sedi tradizionali della Grande Boucle per una giornata speciale in cui si festeggerà il centesimo anniversario della maglia gialla. Sarà una frazione importantissima dal punto di vista della classifica generale; qui si deciderà una buona parte delle sorti ...

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tAppe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...

FaceApp - i russi - le foto cedute in modo «irrevocabile» : di cosa aver paura per davvero? I reali inglesi con le rughe : Ottanta milioni di utenti hanno scaricato l’app che «fa invecchiare». Che ha sede a San Pietroburgo, quattro dipendenti e usa le immagini in modo «irrevocabile e planetario»

Instagram invierà una notifica prima di disabilitare gli account per i contenuti inAppropriati : Instagram continua la sua battaglia civile introducendo le notifiche di avviso prima di disabilitare un account a causa di contenuti inappropriati. L'articolo Instagram invierà una notifica prima di disabilitare gli account per i contenuti inappropriati proviene da TuttoAndroid.

Il GiAppone cerca la società perfetta ma ancora una volta viene colpito al cuore : Roma. Stamattina alle dieci e mezzo un uomo è entrato nel palazzo della Kyoto Animation, uno dei più importanti studi di animazione del mondo, ha gridato: “Morite!”, ha buttato sul pavimento della benzina e gli ha dato fuoco. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle esplosioni. Il

Tutti pazzi per FaceApp - ma ecco i rischi si nascondono nell’App che invecchia : Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone FaceApp – l’applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti – è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell’app. Ogni scatto, infatti, potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, la FaceApp Inc. e poi utilizzato in modo non chiaro. FaceApp è prodotta ...

Per combattere la violenza sulle donne abbiamo ottenuto buone leggi - ma dobbiamo vigilare sulla loro rigorosa Applicazione : Uno degli aspetti che amo di più dell’impegno politico e istituzionale è il contatto diretto con le cittadine e i cittadini, con le Associazioni, con i tantissimi italiani che dedicano il loro tempo e la loro professionalità a migliorare la società in cui viviamo, a contribuire alla causa della giustizia, a riparare i torti e a difendere i più deboli e i più maltrattati. Quando questi impegni si ...

GiAppone - incendio doloso alla Kyoto Animation/ Video - 'perchè tanta violenza?' : incendio doloso alla Kyoto Animation, Giappone: studio di produzione manga e anime distrutto, Video. 33 morti e feriti, presidente 'perchè tale violenza?'.