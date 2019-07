Vittorio Sgarbi | che colpo Beccato al parco con lei | bionda di 24 anni più giovane

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Wanda Nara - Vittorio Sgarbi e Daniela Santanchè stasera su Rai 2 : Nuova puntata in seconda serata dello show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Wanda Nara, Vittorio Sgarbi e Daniela Santanchè.

Vittorio Sgarbi - colpo al cuore di Silvio Berlusconi : "Servono nuovi interpreti. Uno come Matteo Salvini è..." : Sul palco del teatro Brancaccio, alla convention di Giovanni Toti in rottura con Forza Italia, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, infatti, ha preso parte alla rassegna chiamata Italia in Crescita (dove si è presentata anche Laura Ravetto, che prima del via, ai giornalisti, ha consegnato parole

Stasera Italia - Vittorio Sgarbi con Carola Rackete? "A favore di una umanità debole" : Un Vittorio Sgarbi che, forse, non ti aspetti, quello che si palesa in studio a Stasera Italia, su Rete 4. Uno Sgarbi non così favorevole al pugno di ferro sul tema dell'immigrazione. Si parte dall'ipotesi circolata negli ultimi giorni, ossia quella di costruire un muro "alla Orban" al confine con l

Vittorio Sgarbi : Italia sfregiata da luci a led : accade anche a Modica : “I centri storici d’Italia si trasformano in luna park psichedelici. accade anche a Modica, uno dei luoghi simbolo del barocco siciliano

