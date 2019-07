Tim Willits abbandonerà id Software dopo il QuakeCon 2019

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Timè uno storico studio director, level designer ed ex co-proprietario di idcheben 24 anni di onorata carriera si prepara a lasciare l'azienda, precisamenteil."Tutti i giochi attualmente in sviluppo sono in buone mani e la mia partenza non comprometterà in alcun modo lo sviluppo di nessuno di essi. Idè piena di talenti che continueranno (anche sul lungo termine) i migliori shooter del mondo." - ha dichiaratotramite un post sul suo profilo Twitter.Ha poi aggiunto cheilannuncerà nel dettaglio i suoi piani per il futuro, come dove ha intenzione di andare e qualche dettaglio su tutti i fantastici progetti che ha in mente. Idè stata fondata nel 1991 da John Carmack, John Romero, Tom Hall ed Adrian Carmack, per quanto riguardaha mantenuto la carica di studio director dal 1995.Leggi altro...

