Shedir Pharma | concluso con successo collocamento su Aim

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si ècon, nei giorni scorsi, ilsul mercato Aim Italia diGroup, società attiva nel settore della nutraceutica e della farmaceutica di Piano di Sorrento (NA), che inizierà a negoziare le proprie azioni ordinarie dopo avere raccolto complessivamente 11,5 milioni di euro, (comprensivi di greenshoe), tutti in aumento di capitale, per una capitalizzazione di mercato superiore a 80 mln di euro. Si tratta, per dimensioni, del più granderelativo a una società del Sud mai realizzato per Aim Italia nella sua storia decennale. Venerdì 19 luglio avrà luogo l’ammissione formale in Borsa, mentre la tradizionale campanella che segna l’inizio delle contrattazioni risuonerà martedì 23 luglio alle 9 a Piazza Affari. Bper Banca agisce in qualità di Nomad e Joint Global Coordinator, insieme a ...