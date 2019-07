Renzo Arbore | «De Crescenzo | amico di tutta la vita Da lui ho appreso l’umorismo

Renzo Arbore : Luciano De Crescenzo un maestro : 17.40 "Con la scomparsa di Luciano De Crescenzo perdiamo tutti un grande amico. Era un maestro per tutte le cose belle che ci ha fatto conoscere". Così Renzo Arbore per la morte dell'amico e collega. "E' una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Napoli, di cui era un esponente fiero e orgoglioso",dice Arbore. "Abbiamo fatto insieme film, zingarate, trasmissioni tv e passato tanto tempo insieme. Da lui ho imparato ...

Renzo Arbore : "Luciano era buonissimo - un maestro di umorismo napoletano raffinato" : “Purtroppo Luciano ci ha lasciati. Ho tanti, tantissimi ricordi con lui. Abbiamo avuto un’amicizia che non si è mai incrinata nemmeno per un attimo”. Sono le prime parole rilasciate da Renzo Arbore dopo la morte dell’amico Luciano De Crescenzo all’Adnkronos. “Abbiamo fatto insieme film, zingarate, trasmissioni televisive e passato tanto tempo insieme. Quando lui scriveva i suoi libri, spesso io li ...

Luciano De Crescenzo è morto. Il saluto di Renzo Arbore : "Perdiamo tutti un grande amico" : Luciano De Crescenzo è morto all'età di 90 anni.Un'altra terribile perdita, a poche ore di distanza dalla notizia della scomparsa di Andrea Camilleri.prosegui la letturaLuciano De Crescenzo è morto. Il saluto di Renzo Arbore: "Perdiamo tutti un grande amico" pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2019 17:23.

Renzo Arbore a Blogo : "La televisione deve arricchire il pubblico - non impoverirlo. La mia? 50 anni di tv d'autore" : Rifugge le celebrazioni, ma quest'anno festeggia i 50 anni di tv: più che gli omaggi, importano l'apprezzamento e la riconoscenza dell'azienda. Un maestro d'arte televisiva. Questo è Renzo Arbore, tornato in tv con Ll'arte d''o sole - di cui stasera alle 21.15 va in onda l'ultima puntata - e riuscito a far segnare il record di ascolti a Rai 5. Non c'è da stupirsene, visto che ogni suo ritorno in tv è un evento che registra successi di critica ...

Renzo Arbore a Blogo : "La televisione deve arricchire il pubblico - non impoverirlo. La mia? 50 anni di tv d'autore" : Rifugge le celebrazioni, ma quest'anno festeggia i 50 anni di tv: più che gli omaggi, importano l'apprezzamento e la riconoscenza dell'azienda. Un maestro d'arte televisiva. Questo è Renzo Arbore, tornato in tv con Ll'arte d''o sole - di cui stasera alle 21.15 va in onda l'ultima puntata - e riuscito a far segnare il record di ascolti a Rai 5. Non c'è da stupirsene, visto che ogni suo ritorno in tv è un evento che registra successi di critica ...

Io faccio 'o show - Renzo Arbore a tutto swing su Rai 2 in un concerto da collezione : Renzo Arbore e lo swing, una passione lunga una vita che arriva in tv grazie alla messa in onda di un concerto registrato nel 2001 al Teatro Regio di Parma col meglio del repertorio di genere italiano e internazionale. Si intitola Io faccio ‘o show questo 'speciale' che Rai 2 trasmette questa sera, lunedì 24 giugno, alle 23.00, che nasce grazie alla riscoperta del concerto da parte di Carlo Freccero, il direttore di rete, che ha pensato così di ...

Buon compleanno Renzo Arbore - Nella Ottolenghi - Lionel Messi… : Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi… …Cesare Romiti, Emilio Fede, Natalia Aspesi, Marisa Borroni, Giorgio Bogi, Gloria Christian, LoRenzo Pilat, Edoardo Vianello, Andrea Monorchio, Augusto Fantozzi, Vittorio Storaro, Gabriele Cimadoro, LoRenzo del Boca, Massimo Bitonci, Vladimir Luxuria, SereNella Fucksia, Alessandra Moretti, Luca Angeletti, Francesco Bonifazi, Edoardo Frau, Yari Orrù, Gianni Munari, Chiara de ...

Io Faccio ‘o show su Rai 2 Renzo Arbore racconta lo swing : Renzo Arbore su Rai 2 lunedì 24 giugno alle 23 con Io Faccio ‘o show concerto registrato a Parma e incentrato sul mondo dello swingRenzo Arbore porta lo swing su Rai 2. Lunedì 24 giugno alle 23 arriva la registrazione di qualche anno fa del concerto al Teatro Regio di Parma di Renzo Arbore & his swing Maniacs che ripercorrono il meglio del repertorio swing italiano e internazionale.Io Faccio ‘o show è il titolo dell’appuntamento ...

Su Rai 5 Renzo Arbore racconta 28 anni di Orchestra Italiana : 1991: da un'idea di Renzo Arbore nasce L’Orchestra Italiana, un progetto dedicato alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero diventato un vero e proprio ambasciatore non solo di una tradizione musicale, rivisitata dalla creatività di Arbore, ma anche di un modo di fare intrattenimento che ha conquistato il mondo. Per raccontare questa avventura, Rai 5 ha preparato Ll'arte d''o sole, tre prime ...

Ll'arte d''o sole - su Rai 5 Renzo Arbore racconta 28 anni di Orchestra Italiana : 1991: da un'idea di Renzo Arbore nasce L’Orchestra Italiana, un progetto dedicato alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero diventato un vero e proprio ambasciatore non solo di una tradizione musicale, rivisitata dalla creatività di Arbore, ma anche di un modo di fare intrattenimento che ha conquistato il mondo. Per raccontare questa avventura, Rai 5 ha preparato Ll'arte d''o sole, tre prime ...

Ll’arte d’ ‘o sole : Renzo Arbore si racconta con la canzone napoletana : Maurizio Casagrande e Renzo Arbore Un viaggio nel mondo lungo ventotto anni, in compagnia della musica e della canzone napoletana classica: dal Madison Square Garden alla Piazza Rossa, dai teatri cinesi all’Australia. E’ quello percorso da Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana e raccontato da Ll’arte d’ ‘o sole, il programma firmato dallo stesso Arbore e Gino Aveta, con la consulenza di Adriano Fabi e la regia di Barbara Napolitano, in ...

Renzo Arbore torna in tv : “Ll’arte d’o’ sole - rimarrete a bocca aperta” : Renzo Arbore a ruota libera: il nuovo programma “Ll’arte d’o’ sole”, ventotto anni di Orchestra Italiana e i progetti per coniugare web e tv generalista Renzo Arbore è pronto a tornare sul piccolo schermo con l’ultima sua intuizione intitolata “Ll’arte d’o’ sole”. Il programma si alimenterà di tre puntate (della durata di circa due ore […] L'articolo Renzo Arbore torna in ...

Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – Romina Power - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In termina oggi l’edizione 2018/2019, una delle più lunghe e soprattutto una delle più fortunate dell’ultimo decennio. 37 puntate, una cavalcata mai successa negli ultimi anni visto che il programma iniziava a ottobre inoltrato e non a settembre come accaduto in questa stagione. E poi il ritorno alla conduzione di Mara Venier, la regina […] L'articolo Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – ...

Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – Romina Power - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In termina oggi l’edizione 2018/2019, una delle più lunghe e soprattutto una delle più fortunate dell’ultimo decennio. 37 puntate, una cavalcata mai successa negli ultimi anni visto che il programma iniziava a ottobre inoltrato e non a settembre come accaduto in questa stagione. E poi il ritorno alla conduzione di Mara Venier, la regina […] L'articolo Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – ...