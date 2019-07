“Non fate morire mia figlia” | l’aiuto per la bimba in coma arriva dall’ospedale Gaslini

Sea Watch - la furia della leghista di Lampedusa : “Non fate scendere nessuno perché oggi ci scappa il morto” : Nel momento dell’arrivo della nave Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa un gruppetto di contestatori, capeggiato dalla leader della Lega a Lampedusa Angela Maraventano, ha protestato contro l’equipaggio della nave. Sea Watch, Orfini: “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni: “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” ...

Migranti Sea Watch : “Non ce la facciamo più - fateci sbarcare” : L'articolo Migranti Sea Watch: “Non ce la facciamo più, fateci sbarcare” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sea Watch - l’appello dei migranti a bordo : “Non ce la facciamo più - siamo esausti. Fateci scendere” : “siamo stanchi, siamo esausti. Fateci scendere”. È l’appello lanciato dai migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea Watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall’isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In un video, pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare, spiega: “Immaginate come deve sentirsi una persona che è scappata ...

“Non fate paura a nessuno”. ‘Minacce’ a Ursula e Sossio : lo sfogo di coppia : Ursula Bennardo incinta di Sossio Aruta, come ogni donna in dolce attesa, sta affrontando la gravidanza tra alti e bassi. I due, coppia del trono over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, sono al settimo cielo per la gravidanza in corso. A ottobre prossimo dovrebbe nascere una bella femminuccia, che si chiamerà Bianca. Su Instagram i fan le hanno posto qualche domanda. E ovviamente non potevano mancare quelle dedicate al suo ...

Carabinieri chiedono a Fanpage.it di rivelare le fonti dell’inchiesta : “Non fate i preziosi…” : Il NOE di Venezia ha chiesto alla questura di Napoli di procedere all'acquisizione dei materiali relativi all'inchiesta di Fanpage.it sulla SESA di Este. I militari sono entrati in redazione chiedendo al direttore Francesco Piccinini di identificare le fonti e di consegnare i grezzi dei video. E sulle indicazioni date dal NOE di Venezia si legge: "Potrebbero fare un po' i preziosi e invocare la questione di tutelare l'eventuale interlocutore ...

Kikò e Ambra dopo Gf - lei avverte : “Non fatevi ingannare!” : Gf gossip, Kikò e Ambra: cosa sta succedendo davvero fra i due? Ambra e Kikò del Grande Fratello hanno confermato ancora una volta di essere innamorati. Non sono più due adolescenti e, quando trovano la persona giusta, di certo non se la lasciano scappare! Hanno deciso di avere un percorso fatto di piccoli passi, ma […] L'articolo Kikò e Ambra dopo Gf, lei avverte: “Non fatevi ingannare!” proviene da Gossip e Tv.

“Non fate diete senza controllo medico” : Laura Pausini lancia un appello dopo essere caduta ‘vittima’ di una truffa : Le diete fatte con ‘pozioni miracolose’ o ‘polverine magiche’ che si trasformano in beveroni sono ormai all’ordine del giorno e vengono pubblicizzate soprattutto online. Spesso, però, si rivelano delle vere e proprie truffe, o comunque diete inutili se non dannose, messe a punto nei confronti di ignari consumatori. La verità, quando si parla di alimentazione e nutrizione è solo una: per seguire una qualsiasi dieta ...

Maturità 2019 : i consigli per studiare di Ehi Leus. “Non copiate - fate di testa vostra” : Lea Cuccaroni è tra le youtuber più famose d'Italia grazie al suo canale, Ehi Leus, che conta attualmente più di 350mila iscritti. Lea ha risposto alle domande di Google sulla Maturità per dare consigli ai maturandi su come affrontare le prove in programma dal prossimo 19 giugno: "Non copiate, fate di testa vostra. E studiate in gruppo, perché è il modo migliore per affrontare tutto questo".Continua a leggere