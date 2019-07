Nadia Comaneci è ancora in formissima | ruota perfetta in spiaggia | 43 anni dopo lo

attualitavip.myblog

(Di giovedì 18 luglio 2019) Negi’70 e ’80,era un vero e proprio mito: con le sue cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’ex ginnasta romena è stata una delle icone di tutti i tempi dei Giochi, della ginnastica e dello sport in generale. Ora, a quasi 58è una splendida donna, e come si vede dall’ultimo video postato sul suo profilo Twitter, si mantienein grandissima forma. L’ex ginnasta, ritiratasi nel 1984 e protagonista nella sua disciplina, le parallele asimmetriche, fin da quando era giovanissima (fu la prima atleta in assoluto a prendere voto 10 alle Olimpiadi), ha infatti pubblicato sui social un video mentre fa lain: «Eccomi qua, 43… Il 18 luglio 1976 a Montreal il mio primo 10 perfetto… E dietro ecco mio figlio sulle mani», scrive, nel descrivere sia il proprio gesto atletico sia il ‘photobombing’ del ...

punto_effe : RT @MirfetPiccolo: Un giorno vorrei essere in grado di scrivere qualcosa che mi porti nel mondo di Nadia Comaneci. Siccome in questo moment… - MirfetPiccolo : Un giorno vorrei essere in grado di scrivere qualcosa che mi porti nel mondo di Nadia Comaneci. Siccome in questo m… - Dracouis : Nadia Comaneci all'età di 14 anni ha ottenuto il primo 10 perfetto della storia RICORDIAMOLO -