Il parco d' Abruzzo adotti l' orso M49

Così il parco Nazionale d'Abruzzo diventa opera d'arte : Pescasseroli (L’Aquila) Le violente tempeste di pioggia e di grandine dei giorni scorsi non hanno fermato l’Abruzzo che ha deciso di ripartire dal suo cuore più verde – il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - uno dei luoghi naturalistici più antichi e suggestivi d’Italia, puntando tutto sull’

Esercitazioni militari in zona parco - il WWF Abruzzo dice NO : L'Aquila - La O.A. WWF Abruzzo Montano nella giornata odierna ha presentato le osservazioni in contrarietà alla Istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale proposta, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357, dell’8 settembre 1997, dal Comando Militare Esercito Abruzzo, relativa alle attività addestrative da svolgersi nell’abitato di L’Aquila, in località Collebrincioni, su una parte del Monte Stabiata, tra la frazione aquilana ...

E' morta Yoga - l'orsa famosa per le sue scorribande nei paesi del parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - E' morta a 30 anni, "età assolutamente rilevante per un orso", scrive il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, l'orsa Yoga, famosa per le scorribande nei paesi del Parco. Dopo un lungo periodo nell'area faunistica di Villavallelonga, da agosto 2017 era ospitata nel Centro Visite di Pescasseroli; sono stati i custodi a trovarla senza vita domenica mattina. Nel 2018 Yoga aveva subìto un ...

Addio all’Orsa Yoga - regina del parco d’Abruzzo : L'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaL'orsa YogaAveva trent’anni l’orsa Yoga, un’età ragguardevole per la sua specie. Ha avuto anche una vita speciale. È stata ritrovata morta domenica mattina dai custodi del Centro Visite del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a Pescasseroli. Sono loro a ricordarla come un’orsa che rimarrà per sempre nella storia del Parco. Sono i primi ad ...

Pericoli per l'orso - Wwf sollecita enti Segnalati 37 pozzi e vasche nel parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - Individuate 37 strutture potenzialmente pericolose per l'Orso bruno marsicano in 16 Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm): si tratta di vasche, pozzi e serbatoi censiti dal Servizio di sorveglianza nell'area del Parco e nella Zona di Protezione Esterna. Un controllo necessario dopo che, nel novembre 2018, un'orsa e due cuccioli erano annegati in una vasca di raccolta dell'acqua ...

