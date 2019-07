Da Salvini un me ne frego all' Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) La domanda è una: il commissario europeo che spetta all’Italia sarà leghista? “Italiano”, dice Matteoda Helsinki dove è impegnato nel consiglio informale dei ministri degli Interni, il suo secondo nel giro di un intero anno al governo. La Lega sta davvero valutando di mollare il commissario al M5s, apprende Huffpost. È la mossa che in queste ore sembrerebbe quasi obbligata – seppure ancora non ufficialmente decisa – per tentare una manovra difficilissima: uscire dall’angolo dopo il no alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, a fronte del sì invece espresso dai colleghi pentastellati nell’aula di Strasburgo. È la scelta che almeno consentirebbe al vicepremier leghista, mai così isolato nel governo e in, di tenersi le mani libere contro la ...

