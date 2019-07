Codice rosso ora è legge | indagini più veloci | revenge porn e reclusione più lunga

ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2019) Introduzione del reato di sfegio, '' per le donne che denunciano casi di violenza, carcere fino a 6 anni per chi diffonde video o immagini private a sfondo sessuale (il cosiddetto) e per coloro che violano la misura cautelare dell'allontanamento. Sono alcune delle norme contenute nel disegno dia cui l'assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo. Il testo, per diventare, attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tra le questioni rimaste aperte (e non risolte con il provvedimento) c'è la castrazione chimica: durante il passaggio a Montecitorio la Lega ha presentato un emendamento in aula, successivamente ritirato, che ha creato diversi problemi con l'alleato di Governo. La proposta, infatti, non ha trovato il consenso del Movimento 5 stelle.Dunque, il disegno diche modifica ildi procedura penale sulla ...

LegaSalvini : ?? APPROVATO CODICE ROSSO AL SENATO! #Salvini: Più sicurezza e protezione per le donne vittime di violenza: grazie… - LegaSalvini : ++ MICHELLE HUNZIKER IN SENATO PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE ROSSO ++ Michelle Hunziker, che con il Ministro Bongi… - LegaSalvini : ++ Violenza sulle donne, il codice rosso è legge: c'è il sì del Senato. Leu e Pd si astengono ++ -