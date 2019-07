L’Alzheimer può essere una forma di diabete | attenzione agli zuccheri

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Diminuire gliassunti quotidianamente non è solo un toccasana per lafisica e la linea, ma lo è anche per la mente. A mettere in guardia dal consumo dei carboidrati è il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, che riporta i risultati di una ricerca condotta negli USA. Si tratta di uno studio di un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine, di Baltimora, nel Maryland, che spiega come “quando gli anziani con decadimento cognitivo lieve hanno cambiato la loro dieta con una dieta chetogenica a basso contenuto di carboidrati, hanno avuto un miglioramento nella memoria. Si tratta di un miglioramento di modesta entità, ma nessun farmaco fino ad ora era riuscito in questo obiettivo”. “In genere il cervello utilizza il glucosio prodotto dalla scomposizione dei carboidrati come combustibile primario, e dunque è stato sempre ...

