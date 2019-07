Inter | Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo per completare la squadra di Conte

Inter - in Italia non ci sarebbe concorrenza per Milinkovic-Savic : Potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic ad infiammare le prossime settimane di calciomercato dell'Inter. Il centrocampista serbo, dopo essere stato molto chiacchierato l'estate scorsa, adesso potrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore, pur avendo disputato una stagione al di sotto delle aspettative, è stato premiato come miglior centrocampista del campionato Italiano nell'annata 2018-2019 e l'attenzione su di lui non sembra calata. Convincere il ...