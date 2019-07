Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019)DEL 16 LUGLIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONEALTRE CODE SU VIA AURELIA, SEMPRE PER TRAFFICO ITNENSO, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA-TARQUINIA, DA VALCANNETO E CERVETERI IN ENTRAMBI I CASI, VERSO CIVITAVECCHIA E RICORDIAMO CHE PROPRIO SULLA A12-TARQUINIA DALLE ORE 22 DI DOMANI MERCOLEDI’ 17 E FINO ALLE 6 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO SARA’ CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE MACCARESE – TORRIMPIETRA, NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVALCAVIA AL KM 13+700 I DETTAGLI RELATIVI AI PERCORSI ALTERNATIVI SONO CONSULTABILI, COME SEMPRE SUL NOSTRO ...

