Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà tre versioni ma per il supporto ECG forse ci sarà da

Non mancherà la potenza al Samsung Galaxy Note 10 : nuovi risultati di Geekbench : Passa su Geekbench il Samsung Galaxy Note 10 (product-code "SM-970F"), andando a conferma delle specifiche tecniche di cui già circolavano sul suo conto. Il prodotto testato corrisponde alla variante europea, che debutterà (così almeno dovrebbe essere) con il processore Exynos 9825 (versione aggiornata dell'Exynos 9820 che equipaggia i Galaxy S10). Come riportato da 'gsmarena.com', il Samsung Galaxy Note 10 (che include 8GB di RAM) ha fatto ...

Android Q regalerà la One UI 2.0 e 2.1 ai possessori di dispositivi Samsung Galaxy : Android Q dovrebbe portare a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy la nuova personalizzazione One UI 2.0. I Samsung Galaxy S11 dovrebbero invece spingersi fino alla One UI 2.1. L'articolo Android Q regalerà la One UI 2.0 e 2.1 ai possessori di dispositivi Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Calano parecchio le pretese di TIM con il Samsung Galaxy Note 9 dal 16 luglio : nuove rate ufficiali : Stanno arrivando novità molto interessanti questo martedì per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy Note 9 a rate, soprattutto per chi ha nel mirino la versione con 512 GB di memoria interna, almeno stando alle ultime mosse anticipate da TIM. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di abbassare Notevolmente le proprie pretese per chi vuole pagare il top di gamma Android nei prossimi due anni e mezzo. Cerchiamo dunque ...

Le watch face di Samsung Galaxy Watch Active arrivano sui modelli più vecchi : Le Watch face lanciate su Samsung Galaxy Watch Active sono ora disponibili al download anche per Galaxy Watch, Gear S3 e Gear Sport. L'articolo Le Watch face di Samsung Galaxy Watch Active arrivano sui modelli più vecchi proviene da TuttoAndroid.

TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019). L'articolo TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Modalità notte per Galaxy S10 5G e Samsung Pay per Galaxy A40 con i nuovi aggiornamenti : Mentre Samsung Galaxy A40 riceve le patch di luglio e Samsung Pay, per Samsung Galaxy S10 5G è disponibile la Modalità notte nelle foto. L'articolo Modalità notte per Galaxy S10 5G e Samsung Pay per Galaxy A40 con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 con display espandibile? Samsung ci sta pensando : ecco le immagini : Il gigante sudcoreano ha presentato un brevetto che illustra una soluzione apparentemente efficace per disporre di un display più grande in tasca. Le immagini mostrano che lo schermo del Galaxy S11 è espandibile orizzontalmente verso destra con il bordo della cornice attorno allo schermo che sembra adattarsi tramite un meccanismo a binario in modo che il display flessibile rimanga ben protetto da influenze esterne. L'articolo Samsung Galaxy S11 ...

Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80 - ma la realtà pare diversa : Il meccanismo che permette alla fotocamera di Samsung Galaxy A80 di ruotare sembra soffrire di qualche problema: alcune segnalazioni parlano di modulo bloccato a metà della rotazione. L'articolo Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80, ma la realtà pare diversa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e - Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima : Non ci sono solo le offerte di Amazon Prime Day a tenere banco oggi. Eccovi tre Smartphone in promozione su Amazon ed eBay a prezzi mai visti prima. L'articolo Samsung Galaxy S10e, Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima proviene da TuttoAndroid.

L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi : Gli attuali cattivi rapporti tra Corea del Sud e Giappone potrebbero mettere a rischio i progetti di Samsung per l'esordio dei Samsung Galaxy Note 10 L'articolo L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi proviene da TuttoAndroid.

Parecchio diffusi i problemi di ricezione per Samsung Galaxy S7 a metà luglio : alcune istruzioni : Occorre prendere in esame un altro potenziale problema per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7, soprattutto dopo aver portato a termine il download dell'aggiornamento di giugno qui in Italia. Dopo aver preso in esame potenziali anomalie sia sul fronte batteria, sia per eventuali surriscaldamenti dello smartphone, come avrete percepito dal nostro articolo specifico, è importante concentrarsi sulle difficoltà incontrate da ...

L’aggiornamento di sicurezza di luglio sbarca sui Samsung Galaxy A3 (2017) - A5 (2017) - A8 (2018) - J7 Pro e J3 (2017) : Nelle scorse ore è stato rilasciato l'aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018), Galaxy J7 Pro e Galaxy J3 (2017) L'articolo L’aggiornamento di sicurezza di luglio sbarca sui Samsung Galaxy A3 (2017), A5 (2017), A8 (2018), J7 Pro e J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019 il 15 luglio : migliori sconti - occhio a Huawei e Samsung Galaxy : Scoccata la mezzanotte del 15 luglio e via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019, stando all'approfondimento che vogliamo condividere coi nostri lettori in tempo reale. Soprattutto nel caso in cui doveste essere interessati a device Huawei e ai vari Samsung Galaxy in promozione. Partiamo dal presupposto che da qualche secondo potete consultare l'apposita pagina in cui troverete i collegamenti diretti alle diverse opportunità concepite ...

