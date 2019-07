Roma - appartamento in fiamme : un morto e due feriti : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incendio nel quartiere Tufello a Roma. Poco prima delle 20 le squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Monte Massimo, all’incrocio di via delle Isole Curzolane, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di cinque piani che è stato evacuato. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo ...

Incendio in un appartamento a Roma - muore un 62enne : Tragico Incendio alla periferia est di Roma: un uomo italiano di 62 anni è stato trovato morto nel rogo che si è propagato in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Monte Massimo, alla Bufalotta. Altre due persone, la madre della vittima e un'altra signora del condominio, sono state trasportate in ospedale. L'Incendio è scoppiato poco prima delle 20 e l'appartamento è stato evacuato con un'autoscala dai Vigili del fuoco che hanno ...

Roma - incendio in un appartamento al Tufello : muore un disabile. Salvata la madre della vittima : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Roma - incendio in un appartamento al Tufello : un morto e due feriti : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Roma. Tor Tre Teste : centro antiviolenza in appartamento confiscato alla mafia : L’Amministrazione Raggi ha preso in consegna un appartamento confiscato alla criminalità organizzata in zona Tor Tre Teste, nel Municipio V,

Roma - esplosione in un appartamento : Roma, 27 mag. - (AdnKronos) - esplosione in un appartamento in via XX Settembre a Roma. La casa, adibita a B&B, alle 13,15 era vuota, dato che i turisti erano fuori per un'escursione. Tanta paura, ma nessun ferito. Ancora non sono chiare le cause dell'esplosione, ma lo scoppio ha provocato il crollo

Incendio a Roma - appartamento in fiamme : ragazzo si ripara sul cornicione [VIDEO] : Soccorso e salvataggio spettacolare ieri a Roma: un ragazzo si è rifugiato sul cornicione per fuggire dalle fiamme che stavano divorando il suo appartamento nel quartiere Appio Latino. Il giovane residente nello stabile di via Niso è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre si trovava in bilico sul cornicione: è passato dalla finestra per sfuggire al rogo che aveva raggiunto anche la stanza dove si trovava. L’uomo è stato tratto in ...

Roma - si incendia appartamento in via Niso : ragazzo si mette in salvo su cornicione : Si è sfiorata la tragedia ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:00 a Roma, dove all'improvviso un appartamento, situato al terzo piano di una palazzina in via Niso, è andato completamente a fuoco. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. A quanto sembra all'interno dell'abitazione c'era un giovane, il quale è riuscito a mettersi in salvo sul cornicione della palazzina. Tanta l'apprensione per chi ha assistito alla scena. I ...