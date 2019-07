Poste | Di Maio | ‘nuovo Hub Bologna fiore all’occhiello Paese’

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un veroall’occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i tempi e di stimolare scelte responsabili ed ambiziose come l’attenzione mostrata dal punto di vista ambientale ed energetico”. Lo dice il vicepremier Luigi Di, aper l’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del GruppoItaliane. L'articolo: Di, ‘nuovo Huball’occhiello Paese’ CalcioWeb.

FrancescoBonif1 : Di Maio 2 settimane fa: 'Atlantia è decotta. Se li mettiamo dentro, faranno perdere valore anche ad Alitalia'. Di M… - RaiNews : #Alitalia, il CdA di Ferrovie dello Stato 'ha individuato #Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines'.… - bsvezia : RT @FrancescoBonif1: Di Maio 2 settimane fa: 'Atlantia è decotta. Se li mettiamo dentro, faranno perdere valore anche ad Alitalia'. Di Maio… -