Netflix rimuove la scena del suicidio di Hannah in Tredici dopo le polemiche | ma si

Una petizione online vuole rimuovere da Netflix una serie tv che non è su Netflix : Il movimento di ispirazione cristiana Return To Order ha creato una petizione online per chiedere la rimozione della serie tv Good Omens dal catalogo di Netflix. C’è un grosso però, tuttavia, a cui forse gli attivisti religiosi non hanno pensato: Good Omens, una serie tratta dall’omonimo libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, è stata prodotta e pubblicata da Amazon sul suo portale di streaming Amazon Prime Video. La storia di Good ...