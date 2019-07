L' art director di God of War realizza le sue versioni dei personaggi di Cuphead

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Dall'uscita di, tutti sono rimasti stupefatti dal sorprendente stile artistico ispirato ai cartoon degli anni '30. Al momento del lancio, il gioco è stato accolto con successo dalla critica sia dai membri del settore sia dai consumatori.Ora, l'artdi God of War, Raf Grassetti, ha deciso di mostrare su Twitter le suepersonali deidi, ricreando i due famosi criminali King Dice e The Devil"Sono stato un fan dida quando è uscito e ora che sto vivendo il gioco con mio figlio sto aggiungendo alcunial mio sketchbook. Non vedo l'ora che arrivi la serie Netflix e il DLC".Leggi altro...

