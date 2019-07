Insigne e Ancelotti se le dicono | ma ridendo

Napoli - tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti : il tecnico ‘sfotte’ Insigne - il siparietto è virale [VIDEO] : Manolas, Insigne e Mertens si sono ritrovati davanti a giornalisti e tifosi per rispondere alle loro domande sull’inizio del ritiro e sul futuro. Napoli, Insigne e Mertens rispondono ai tifosi: dal futuro allo scudetto Un siparietto molto simpatico è avvenuto nel bel mezzo dell’intervista. Tra i tifosi è intervenuto infatti Carlo da Reggiolo, che ha chiesto il microfono per una domanda ad Insigne. Si trattava di mister ...

Napoli - Insigne può cambiare posizione : Ancelotti pensa a riproporlo da ala sinistra : Lo scorso anno ha sofferto la posizione di seconda punta nel 4-4-2, ora Lorenzo Insigne può tornare nel suo vecchio ruolo: quello di ala sinistra.“powered by Goal”Lorenzo Insigne e il Napoli sono pronti a ripartire insieme e mettersi alle spalle un’annata che si è chiusa in maniera poco positiva. Il capitano azzurro ha raggiunto il ritiro di Dimaro e per lui potrebbero esserci novità in vista.Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta ...

Gazzetta : Insigne vuole riprendersi il suo Napoli. Faccia a faccia con Ancelotti : Il Napoli ha deciso di ripartire dal suo capitano Lorenzo Insigne. Forse perché non sono arrivate le proposte interessanti di cui il presidente De Laurentiis ha parlato, forse perché Lorenzo ha deciso di riprendersi il suo Napoli e la fiducia della gente e dell’allenatore. Fatto sta che è arrivato in ritiro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con un atteggiamento molto diverso da quello che lo aveva visto protagonista sul finale ...

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

Napoli - Ancelotti a tutto tondo : “La 10 a James? L’importante è la maglia azzurra. Insigne per Icardi?…” : Una serata passata in compagnia dei tifosi del Napoli per Carlo Ancelotti. E’ quanto successo a Dimaro ed è stata l’occasione per l’allenatore partenopeo di svelare alcuni retroscena di mercato e di dare alcune indicazioni sulla prossima stagione. A tenere banco è sempre la questione James Rodriguez: “Ci auguriamo che possa arrivare. Può giocare anche a centrocampo, io al Real lo utilizzavo anche lì, ma può giocare ...

Repubblica : Ancelotti avvisa Insigne “Mi aspetto un atteggiamento da capitano” : La sfida di Ancelotti alla Juve è stata ribadita anche ieri in conferenza da Dimaro, come sottolinea Marco Azzi su Repubblica, “dobbiamo alzare l’asticella e per farlo servono innesti giusti, solo così possiamo vincere”. Perché il Napoli che sta costruendo De Laurentiis è indubbiamente un Napoli che vuole vincere e dare battaglia alla Juventus. Proprio dalla conferenza di ieri arriva l’ammonimento di Ancelotti per ...

Ancelotti - sms ad Insigne : “Mi aspetto un atteggiamento da capitano” : Ancelotti da Dimaro: “James darebbe qualità, cerchiamo un altro Fabian. Insigne? Mi aspetto atteggiamento da capitano. Vogliamo alzare l’asticella”.“powered by Goal”Si apre la stagione del Napoli in modo ufficiale e, dopo due giornate di allenamento nel ritiro di Dimaro Folgarida, oggi parla direttamente Carlo Ancelotti in conferenza stampa, per presentare l’annata e rispondere anche alle domande di tutti i ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

CorSport : Del Progetto di Ancelotti fanno parte Koulibaly - Allan e Insigne : Nel Progetto di Ancelotti sono compresi Koulibaly, Allan e Insigne, scrive il Corriere dello Sport. In alternativa ci sono solo le catene come detto proprio dal mister. A meno che non ci siano offerte così folli da essere prese in considerazione. Però il Napoli, a dicembre, ha resistito al Psg che voleva Allan. E poi ha blindato KK con una clausola da 150 milioni di euro. E ha persino messo pace con Insigne con il caffè del primo maggio in ...

Il Psg ha pronti 70 milioni per Insigne. Ancelotti non si incatenerebbe per evitarne la partenza : La Nazionale rappresenta un salto importante per Lorenzo Insigne, dopo un finale di campionato piuttosto burrascoso, con qualche panchina e poco feeling con il pubblico. Adesso l’attaccante vive un momento di ribalta grazie ai due gol capolavoro realizzati con l’11 di Mancini che gli sono valsi anche un’attenzione speciale per quanto riguarda il mercato. Il Psg infatti è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi ...

Gazzetta : “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” : Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti”. Sembra lontano anni l’ incontro chiarificatore tenutosi a casa Ancelotti, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Dopo alcuni giorni di serenità, ...

Gazzetta : “Ancelotti spazientito con Insigne - gesto arrogante contro Luperto” : Se è vero che Ancelotti ha utilizzato le ultime partite per chiarire le idee su chi saranno i calciatori da cui ripartire la prossima stagione Lorenzo Insigne ha sicuramente rimediato una bocciatura. Dopo l’evidente frattura con l’Arsenal e la doverosa quanto ipocrita ricucitura (apparente) contro il Bologna, Insigne torna a spazientire Ancelotti. Non solo una prestazione impalpabile e negativa, ma come sottolinea la Gazzetta dello ...

Per Corbo Ancelotti sbaglia formazione schierando Verdi e Insigne : “L’ingiustificata euforia di una partita inutile spinge Ancelotti a sbagliare formazione”. E’ il giudizio di Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Al mister contesta l’aver dimenticato la squalifica dei colossi della linea difensiva, Allan e Koulibaly e di aver schierato Verdi, paragonato ad un “figurante di ultima fila” e di aver lasciato fuori “con consapevole imprudenza” Callejon e Mertens, ...