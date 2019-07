In pericolo le antiche grotte cinesi del Gansu a causa dell’aumento delle precipitazioni

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) L’aumentosta minacciando lenella provincia nordoccidentale cinese del, tra cui il sito del patrimonio mondiale dell’UNESCOdi Mogao. Infatti, lee l’arte che racchiudono sono riuscite a preservarsi per migliaia di anni proprio grazie al clima aridozone occidentali della Cina. Oltre a Mogao, la provincia delvanta anche ledi Maijishan, a Tianshui, e quelle di Binglingsi, a Yongjing, colpite da piogge torrenziali nel 2018 che hannoto frane. Leospitano anche pitture murarie e sculture raffinate e ben preservate. Quelle che di recente hanno colpito la città di Dunhuang, dove si trovano ledi Mogao, sono lepiù consistenti nell’area, da quando l’Accademia di Dunhuang ha iniziato a tenere dati ufficialinel 1989. Studi mostrano ...

vaticannews_it : Una delle Basilica più antiche di Roma, Santa Maria in Domnica, nota anche come Santa Maria alla navicella, è un te… - teologare : Briciole di teologia - #pregolaParola July 16, 2019 at 07:00AM Il pericolo nel leggere questo vangelo è quello di p… - ottovanz : RT @vaticannews_it: Una delle Basilica più antiche di Roma, Santa Maria in Domnica, nota anche come Santa Maria alla navicella, è un tesoro… -